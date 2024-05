Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite reiau ritmul obișnuit de furnizare a armelor pentru Ucraina dupa aprobarea legii care prevede alocarea a 61 de miliarde de dolari Kievului. Astfel, este in pregatire un pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Potrivit unui…

- Liderii UE sunt pe cale sa aprobe un plan prin care profiturile, in valoare de circa 3 miliarde de euro, provenite din investirea activelor rusești inghețate in Occident, sa fie utilizate pentru a cumpara arme pentru Ucraina, informeaza Politico.

- Uniunea Europeana a autorizat luni preluarea de catre compania japoneza Nippon Steel a US Steel, in valoare de 14,9 miliarde de dolari, atenuand ingrijorarile legate de concurența in urma unei tranzacții care a atras opoziția politica in Statele Unite, transmite Reuters. Foto: Facebook Aprobarea de…

- Volodimir Zelenski a multumit joi Congresului american, care a adoptat saptamana aceasta un ajutor in valoare de 61 de miliarde de dolari destinat Ucrainei, aflata in razboi cu Rusia de peste doi ani. Aceasta noui anvelopa a fost adoptata dupa negocieri intense intre democrati si republicani, dupa ce…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat marti ca Statele Unite vor „incepe sa trimita arme si echipamente in Ucraina chiar din aceasta saptamana”, dupa ce Congresul a votat un ajutor mult asteptat pentru Kiev, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a aprobat prin vot, sambata, proiectul de lege privind ajutorul de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina, amanat de mai multe saptamani. Decizia reprezinta un moment crucial pentru Ucraina, țara aflata intr-un moment extrem de dificil al razboiului…

- Știre extraordinara pentru Ucraina și pentru intreaga lume care inca pune preț pe valorile democrației. Camera Reprezentanților a votat, cu majoritate confortabila, ajutorul militar pentru Ucraina. 61 de miliarde dolari vor pleca foarte curand spre țara care se afla in conflict direct cu ambițiile imperialiste…

- Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, a declarat, vineri, premierul de la Kiev, Denis Șmihal. Europenii au ajuns sa le plateasca pensiile și salariile ucrainenilor! A recunoscut-o chiar premierul ucrainean Denis Șmihal, care a spus ca Uniunea Europeana…