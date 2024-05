Stiri pe aceeasi tema

- Caz de film! Gabi Badalau a incercat sa iși vanda bolidul Lamborghini Urus și a ramas fara mașina! Fiul celebrului pesedisti Niculae Badalau a incercat sa iși vanda mașina de 300.000 de euro. A gasit cumparator un barbat care i-a oferit 150.000 de euro, ba chiar i-a dat un avans de 50.000 de euro!

- Ce avere are cantarețul Tavi Colen: Are o imensa proprietate in centrul orașului. Curtea solistului este chiar in prelungirea Dealului Patriarhiei, și masoara peste 1000 de metri patrați. Tavi Colen, una dintre cele mai recunoscute figuri ale muzicii pop-rock romanești, și-a caștigat faima in special…

- Natalia Mateuț, fiiica marelui fotbalist Dorinel Mateuț, a fost convocata la sediul DIICOT și audiata intr-un dosar de trafic de droguri. Vedeta Antena Stars s-a prezentat in fața procurorilor cu avocații sai. Numele vedetei apare apare intr-o investigație ce vizeaza un traficant de droguri, reținut…

- Frumoasa Alina Pușcaș se ocupa intens de cei trei copii ai sai. Prezentatoarea emisiunii ”Te cunosc de undeva” se declara un parinte echilibrat, care are o relație de prietenie cu Iris (4 ani), Melissa (8 ani) ș Alex (9 ani), care impune limite, munca urmata de satisfacții. Caci vedeta Antena 1 a inceput…

- Peste 200 de percheziții derulate de Poliție și DIICOT. Sunt vizați suspecți de evaziune fiscala, braconaj, trafic de droguri Poliția Romana efectueaza 205 percheziții domiciliare, pentru combaterea infracționalitații. In principal sunt vizate infracțiuni economice, tragerea la raspundere a persoanelor…

- Cantarețul Gheboasa, in varsta de 22 de ani, se afla din nou in centrul atenției publice, fiind audiat la DIICOT Dambovița in legatura cu un dosar de trafic de droguri, conform informațiilor furnizate de Antena 3 CNN.

- O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie, conform unui comunicat de presa transmis de DIICOT, vineri.