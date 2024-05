Stiri pe aceeasi tema

- In data de 10 Aprilie 2024, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunța ca a desfașurat o acțiune de verificare a originii și trasabilitații peștelui și a produselor din pescuit in mai multe județe din țara. Au fost verificați 57 de operatori in: Cluj, Bacau,…

- Inceputul lunii aprilie a venit cu cele mai ridicate temperaturi din ultima jumatate de secol, insa chiar si asa tara intra sub avertismente de vremea rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe informari pentru inceputul saptamanii. Astfel, de luni seara, de la ora 20 si pana marti…

- Eveniment 79 de percheziții, in Teleorman, București și alte 13 județe, la grupari specializate in contrabanda, cu ramificații internaționale martie 26, 2024 10:12 Astazi, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai Serviciului …

- In cadrul unei ample operațiuni a DIICOT Timișoara și IPJ Arad a fost anihilata o puternica rețea de contrabanda cu țigari și materiale pirotehnice. Trei fabrici ilegale au fost inchise. Sunt puse in executare peste 50 de mandate de aducere. Investigațiile au scos la iveala ca marfa era adusa din Cehia,…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…

- Polițiștii și procurorii fac percheziții in București, Ilfov și Prahova, fiind vizata o rețea de camatari care prin violențe și șantaj au terorizat mai multe persoane pe care le-au imprumutat cu bani.

- Vorbim despre o vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti in perioada 12 februarie - 3 martie.Aceasta vacanta de o saptamana se aplica pentru București și urmatoarele 25 de județe: Bihor, Salaj, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj,…

- 10 instituții de invațamant din Romania vor avea biblioteci moderne, cu spații dedicate lecturii și, mai ales, cu rafturi pline de carți In debutul anului școlar 2023-2024 se finaliza, la Chiajna, un proiect educațional grandios – noul complex școlar ”Petru Rareș”, compus din gradinița și școala gimnaziala…