Femeie din Posmuș, înșelată de o clujeancă! Ce a comandat și plătit și ce a primit O tanara din Cluj-Napoca este cercetata de polițiștii bistrițeni, dupa ce ar fi inșelat o femeie din Posmuș, careia i-a trimis haine uzate in locul unui telefon, pe care l-a comandat online și pentru care a platit prețul solicitat. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in urma investigațiilor efectuate intr-un caz de inșelaciune sesizat de o femeie din localitatea Posmuș, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au identificat o tanara de 19 ani din Cluj-Napoca, banuita de comiterea faptei. „Din cercetarile efectuate a reieșit faptul ca la data de 7 mai a.c., prin intermediul unei aplicații de vanzari… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

