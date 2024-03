Bărbați din Tureac, cercetați pentru furt! Unde au acționat Doi barbați din Tureac sunt cercetați de polițiști, dupa ce au furat 100 litri de motorina și trei acumulatori auto de pe doua utilaje parcate in Mureșenii Bargaului, ce aparțin unui barbat din Beclean. Prejudiciul a fost recuperat. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 11 martie, in urma cercetarilor și probatoriului administrat intr-un dosar penal intocmit pentru furt, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au identificat doi barbați de 23, respectiv 38 de ani, din Tureac, banuiți de comiterea faptei. „Din investigațiile efectuate pana in prezent, a reieșit faptul ca, in perioada… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

