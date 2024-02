Femeie din Șanț, ușurată de câteva mii de lei de o rodneancă! Cât i-au mai recuperat polițiștii O tanara din Rodna este cercetata de polițiști, dupa ce miercuri a patruns intr-o locuința din localitatea Șanț, de unde a furat cateva mii de lei, din care polițiștii au recuperat 60%. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in urma cercetarilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Sangeorz-Bai au identificat și depistat, joi, o persoana banuita de furt. „In fapt, la data de 7 februarie, o femeie din Șanț a sesizat poliția cu privire la faptul ca i-a fost sustrasa suma de 7000 de lei din interiorul locuinței. In cadrul cercetarilor desfașurate in dosarul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

