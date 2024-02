Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a sugerat in cadrul interviului acordat lui Tucker Carlson ca țari NATO precum Romania, Ungaria și Polonia ar putea sa-și imparta fostele teritorii aflate acum in interiorul granițelor Ucrainei.

- Vladimir Putin a repetat teza „Ucraina, stat artificial” intr-un interviu de peste doua ore cu controversatul comentator politic american Tucker Carlson și a susținut ca nu a discutat niciodata cu premierul ungar Viktor Orban asupra posibilitații de a avea o parte din Ucraina.

- "Timp de mai multe luni, o grupare de 90.000 de efective din 31 de tari membre ale NATO, plus Suedia, va opera activ in apropierea frontierelor ruse pe un teritoriu care se extinde din Norvegia pana in Romania", a declarat la o conferinta de presa purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, relateaza…