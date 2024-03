Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a declarat ca suma maxima de 6,7 miliarde de dolari vehiculata inainte de decizia in cazul Rosia Montana era o certitudine si stiau cu totii de existenta acestei sume maxime, potrivit news.ro.”Am socotit si care ar fi varianta de cheltuiala minima, pe care sa o avem si aici din…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a comentat sambata, 9 martie, decizia tribunalului de la Washinfton in dosarul Rosia Montana, precizand ca avocatii i-au spus ca ,,sansele noastre sunt minime" si ca ,,ar fi o minune" daca statul roman ar castiga procesul. Oficialul guvernamental a dat asigurari ca…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat sambata despre decizia in cazul Rosia Montana, ca avocatii i-au spus ca sansele noastre sunt minime si ca ar fi o minune daca am castiga. „Iata ca minunea s-a intamplat si tara a scapat de un mare necaz”, a afirmat Bolos. Ministrul a criticat speculațiile…

- Ministrul Finantelor a declarat ca suma maxima de 6,7 miliarde de dolari vehiculata inainte de decizia in cazul Rosia Montana era o certitudine si stiau cu totii de existenta acestei sume maxime. ”Am socotit si care ar fi varianta de cheltuiala minima, pe care sa o avem si aici din discutiile cu colegii…

- ”Romania primeste o decizie extraordinara: Am primit castig de cauza in cazul Rosia Montana. Mai mult, reclamantii sunt obligati sa ne ramburseze cheltuielile de judecata aferente procedurii de arbitraj”, a scris, vineri seara, pe Facebook, ministrul Finantelor. Marcel Bolos a precizat ca, potrivit…

- Instanta arbitrala internationala s-a pronuntat, vineri, in cazul Rosia Montana. Companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) solicitau despagubiri in valoare de minim 6,7 miliarde de dolari in dosarul deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana.…

- Guvernul a fost informat ca decizia privind cererea de despagubiri in cazul Roșia Montana va fi comunicata vineri, 8 martie, au transmis surse pentru presa. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a confirmat joi, ca vineri se va pronunța decizia in cazul Roșia Montana. „Am fost inștiințați ca in cursul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, considera ca valoarea totala a despagubirilor anuntate in dosarul Rosia Montana, de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, reprezinta o suma care „provoaca fiori” si a subliniat ca ar prefera o decizie nemonetara din partea instantei internationale, chiar daca aceasta…