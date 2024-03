Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a declarat ca suma maxima de 6,7 miliarde de dolari vehiculata inainte de decizia in cazul Rosia Montana era o certitudine si stiau cu totii de existenta acestei sume maxime. ”Am socotit si care ar fi varianta de cheltuiala minima, pe care sa o avem si aici din discutiile cu colegii…

- Ministrul Finantelor a declarat ca suma maxima de 6,7 miliarde de dolari vehiculata inainte de decizia in cazul Rosia Montana era o certitudine si stiau cu totii de existenta acestei sume maxime, potrivit news.ro.”Am socotit si care ar fi varianta de cheltuiala minima, pe care sa o avem si aici din…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a comentat sambata, 9 martie, decizia tribunalului de la Washinfton in dosarul Rosia Montana, precizand ca avocatii i-au spus ca ,,sansele noastre sunt minime" si ca ,,ar fi o minune" daca statul roman ar castiga procesul. Oficialul guvernamental a dat asigurari ca…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat sambata despre decizia in cazul Rosia Montana, ca avocatii i-au spus ca sansele noastre sunt minime si ca ar fi o minune daca am castiga. „Iata ca minunea s-a intamplat si tara a scapat de un mare necaz”, a afirmat Bolos. Ministrul a criticat speculațiile…

- Gabriel Resources, compania canadiana de extracție miniera, se pregatește sa conteste recenta decizie a arbitrajului internațional care a dat caștig de cauza Romaniei in cazul Roșia Montana. Reprezentanții Gabriel Resources au dezvaluit ca in prezent analizeaza posibilitatea de a contesta verdictul.…

- ”Romania are parteneri importanti care sunt gata sa o sprijine pentru investitii strategice. Banca Europeana de Investitii este unul dintre ei. Un aspect pe care chiar presedinta Nadia Calvino mi l-a reconfirmat astazi, in cadrul unei vizite la Ministerul Finantelor. Guvernul Romaniei s-a angajat sa…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat joi, ca vineri se va pronunța decizia in cazul Roșia Montana și ca in funcție de aceasta se va formula strategia de negociere. De asemenea, a explicat ca „perspectiva de a schimba decizia este destul de mica”.

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…