O nouă fabrică se deschide în România. Peste 150 de posturi sunt disponibile Extinderea activitații grupului belgian Sonaca in Romania prin construirea unei noi fabrici reprezinta o veste imbucuratoare pentru industria aerospațiala și pentru economia țarii. Investiția de 38 de milioane de euro in noua fabrica va aduce beneficii semnificative atat in ceea ce privește creșterea capacitații de producție, cat și in ceea ce privește crearea de locuri de munca. Noua facilitate de producție, programata sa devina operaționala in vara anului 2025, va fi amplasata in localitatea Moldovenești, din județul Cluj. Aceasta investiție este in stransa legatura cu contractul recent incheiat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Sonaca cu unitate de producție la Badeni comuna Moldovenești, mai investește 38 de milioane de euro in Romania pentru contractul cu Airbus. Grupul belgian Sonaca, unul din liderii mondiali in dezvoltarea și producția de componente de structura pentru industria aerospațiala, va investi 38 milioane…

- Grupul belgian Sonaca, un gigant in industria aerospațiala globala, a anunțat planuri pentru extinderea prezenței sale in Romania, cu o investiție semnificativa de 38 milioane de euro intr-o noua fabrica. Aceasta mișcare strategica urmeaza sa consolideze parteneriatul cu Airbus, prin susținerea noului…

- Grupul Stihl iși extinde rețeaua internaționala de producție și investește 125 de milioane de euro intr-o noua unitate de producție pentru utilaje cu acumulator și electrice in Romania.

- O investiție semnificativa de 30 de milioane de euro a fost finalizata recent intr-o fabrica din Romania. Primarul localitații unde a fost construita fabrica a confirmat ca compania Soceram, specializata in producția de materiale de construcții, a realizat aceasta noua unitate de producție pentru BCA.…

- O noua fabrica in Romania promite sa revitalizeze zona și sa ofere sute de locuri de munca. Cu o investiție de 30 de milioane de euro, compania Soceram se pregatește sa deschida o fabrica noua dedicata producției de materiale de construcții, in special BC

- O mare fabrica din Romania, deținuta de americani, care produce electronice pentru domenii precum industrial comercial, wireline & wireless, medical si securitate, aparare si aerospatial, face angajari.

- La 7 ani de la sosirea Grupului Sonaca in Romania, compania pune bazele unei noi fabrici in zona Turzii. Este practic al doilea proiect greenfield care prinde contur pentru extinderea companiei. Sonaca are o fabrica de producție in satul Badeni, comuna Moldovenești iar acum urmeaza alta pe lista investițiilor…

- Un oraș din Romania va gazdui o fabrica a unui gigant mondial. Este vorba despre Tesla Energy Storage, o divizie a grupului ceh TESLA, a anunțat intenția de a construi o fabrica de baterii in țara noastra. Aceasta fabrica va produce baterii destinate atat utilizarii rezidențiale, cat și celor comerciale…