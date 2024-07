Stiri pe aceeasi tema

- Compania finlandeza Nokian Tyres, multinaționala din industria de anvelope auto, a anunțat deschiderea, la Oradea, in premiera mondiala, a unei fabrici cu zero emisii de CO2, investiție de 650 milioane euro. Fabrica a produs prima anvelopa de test, pe data de 1 iulie, iar productia comerciala de volum…

- In data de 1 iulie 2024, compania Nokian Tyres a produs prima anvelopa in noua sa fabrica pe care o construiește in Oradea. Acest moment important pentru evoluția proiectului a fost atins la data anticipata, iar lucrarile inainteaza conform planificarii și bugetului alocat. Producția la scara comerciala…

- Un gigant german va investi in Romania 500 milioane de euro pentru crearea a 700 de noi locuri de munca. Compania va crea doua puncte de lucru țara și se anunța a fi de mare succes proiectul.

- Locuri de munca noi vor fi puse la dispoziție pentru romani, dupa ce un gigant va deschide o fabrica la noi in țara. Au fost facute investiții de peste 40 de milioane de euro pentru acest proiect, cu care patronii vor sa revoluționeze lumea afacerilor și sa scoata pe piața noi oferte de munca. Locuri…

- Situația de pe platforma industriala Mangalia devine din ce in ce mai tensionata iar viitorul șantierului naval e sumbru. Grupul olandez Damen a escaladat conflictul cu statul roman, recurgand la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Viena. Motivul: rezilierea acordului din 2018 prin care Damen a…

- Miscare importanta pe piata curieratului din Romania. Un nou hub regional va micsora semnificativ timpul de tranzit al coletelor din regiunea Nord-Est a tarii. Investitia de 500.000 de euro va aduce si peste 150 de locuri de munca.

- Finlandezii de la Nokian Tyres au decis mutarea producției din Rusia la Oradea, acolo unde ridica o fabrica de 650 de milioane de euro. Compania cu o cifra de afaceri de peste 1 miliard de euro pe an va produce primele anvelope in Oradea in a doua jumatate a anului 2024, iar producția comerciala fiind…

- Michelin, gigantul francez in producția de anvelope, schimba strategia de producție. Fabrica companiei din Olsztyn, Polonia, dedicata anvelopelor pentru camioane grele, cu aproximativ 430 de angajați, urmeaza sa fie inchisa. Producția va fi transferata in Romania, unde costurile de operare sunt considerate…