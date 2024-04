Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a primit cu satisfacție recentul anunț despre rezultatului pozitiv obținut in cadrul etapei de evaluare a unui nou proiect de infrastructura universitara, promovat prin cererea depusa pentru finanțare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența.…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a primit cu mare bucurie cele mai recente anunțuri despre rezultatele evaluarilor asupra a doua proiecte de infrastructura universitara, promovate prin cererile depuse pentru finanțari prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența și prin Fondul…

- Cu bani proveniți din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Consiliul Județean Timiș va reabilita Aerogara de la Aerodromul Cioca, pe care il are in administrare. Firmele interesate de lucrare se pot inscrie la licitație.

- Aproximativ un milion de euro este valoarea proiectului de finanțare caștigat de Spitalul Județean de Urgența din Zalau, cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența și Ministerul Sanatații, pentru digitalizarea unitații. „In ultimii ani, digitalizarea a devenit un element cheie in…

- Valoarea contractului este estimata la 464.235,6 lei fara TVA, suma ce echivaleaza cu peste 93.000 de euro, la cursul actual.Primaria Comunei Mircea Voda, din judetul Constanta, a deschis procedura pentru achizitionarea de mobilier scolar, prin Programul National de Redresare si Rezilienta. Informatia…

- ”Italia este cel de-al doilea mare partener al Romaniei din Uniunea Europeana. Am avut relatii comerciale de peste 20 de miliarde de euro anul trecut si dumneavoastra, reprezentantii diasporei romane din Italia, sunteti pe locul doi la numarul de companii pe care le-ati infiintat in Italia. In Italia…

- Centru de recuperare medicala pentru dambovițenii adulți care au suferit accidente vasculare cerebrale sau au alte afecțiuni neuromotorii! Proiectul are o valoare de 4,9 milioane lei și va fi finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliența PNRR! In acest centru dambovițenii cu problemele…

- In perioada urmatoare, Consiliul Județean Timiș devine unul dintre cei mai importanți achizitori din domeniul mobilei. Mai precis, cumpara piese de mobilier pentru sectorul școlar, in valoare de peste patru milioane de lei. Sunt bani obținuți prin Programul Național de Redresare și Reziliența, cu sumele…