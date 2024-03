Stiri pe aceeasi tema

- Marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de patru milioane de lei, au fost gasite in trei containere sosite din China in Portul Constanta Sud Agigea. Reprezentantii Autoritatii Vamale Romane au anuntat luni, ca inspectorii vamali au verificat in portul Constanta Sud Agigea trei containere…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontiera Constanta Sud au retinut peste 13 tone de bomboane, 5 tone de pahare din carton si 3.000 lenjerii de pat susceptibile de a fi contrafacute. Bunurile au o valoare totala de aproximativ 4.000.000 lei si au fost descoperite ca urmare a controlului…

- Inspectorii vamali din Siret au gasit intr-un camion care venea din Polonia incalțaminte contrafacuta in valoare de 2 milioane de lei.Potrivit Autoritații Vamale Romane, camionul transporta incalțaminte sport provenind din China. Acesta circula pe ruta Polonia – Slovacia – Ungaria – Romania…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud au retinut aproximativ 1.500 m.p. placi ceramice susceptibile de a incalca dreptul de proprietate intelectuala pentru un desen protejat. Placile ceramice au fost descoperite ca urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor…

- Inspectorii vamali au reținut aproximativ 12.000 perechi de incalțaminte sport pentru adulți și copii susceptibila de a fi contrafacuta. Incalțamintea are o valoare totala de aproximativ 4.800.000 lei și a fost descoperita ca urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor aflate intr-un container…

- ” Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud au retinut 13.000 bucati casti audio succeptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala pentru marca Apple. Bunurile au o valoare totala de aproximativ 2.000.000 lei si au fost descoperite ca urmare a controlul…

- Și in magazinele din Maramureș ajung de foarte multe ori jucatorii contrafacute, aduse din Ucraina sau din China sau Turcia. Nu sunt deloc ok pentru copii, se strica repede și reprezinta un pericol pentru cei mici. Cel mai recent caz este cel al inspectorilor vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera…

- ”Posta Romana, liderul serviciilor postale din Romania, demareaza procedura de achizitie pentru un sistem de planificare a resurselor intreprinderii (ERP). Aceasta miscare strategica marcheaza inca un pas semnificativ in evolutia digitala a Companiei, reprezentand un angajament ferm pentru imbunatatirea…