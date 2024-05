Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu științific scoate la lumina rolul semnificativ al unei turme de zimbri europeni, reintroduși in Munții Țarcu din Romania, in lupta impotriva schimbarilor climatice. Potrivit unui raport publicat recent in The Guardian, cercetatorii de la Școala de Mediu de la Yale au descoperit ca o turma…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a subliniat succesul economic al Romaniei, evidențiind ca țara se afla in fruntea statelor europene la creșterea producției industriale. El a adus ca exemplu investiția de 8 milioane de euro realizata de Compania germana Hengst Filtration in orașul Balș, ca dovada…

- Ziua Internaționala a Muncii a adus un adevarat record in materie de comenzi de mici in Romania. Conform datelor din aplicația Tazz, romanii au plasat de șapte ori mai multe comenzi de mici fața de o zi obișnuita. Prețul mediu pentru o porție de trei mici a fost de 25 de lei, iar bonul mediu […] The…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) trage un puternic semnal de alarma și spune ca a devenit alarmant consumul de alcool și de țigari electronice in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani! Alcool-ul și țigarile electronice fac ravagii printre copiii incepand cu 11 ani! O spune un…

- Pretul mediu al unui litru de benzina continua sa creasca. Fata de luna trecuta, majorarea este de 3,2%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi intre 7 lei si 28 de bani, si 7 lei si 40 de bani. In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut cu 1 %. La pompa, motorina…

- Politistii de frontiera din Borș II și Nadlac II nu au permis intrarea in tara a zece automarfare incarcate cu 95 tone de deșeuri. La acțiune au participat lucratori ai Comisariatelor Județene Bihor și Arad ai Garzii Naționale de Mediu și Protecției Consumatorului Bihor și Arad. Șoferii nu au putut…

- Este vorba, mai exact, de Buzamat Daniel, director al Societații pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Barlad, care a fost trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi comis infracțiunile de luare de mita și abuz in serviciu. Vizat de același dosar este și un administrator al unei firme private, acuzat de…

