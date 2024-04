Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii companiei Ingka Investments sustin ca practicile acesteia de gestionare a padurilor sunt stabilite in conformitate cu cele mai inalte standarde de mediu, inclusiv cele ale Directivei UE privind habitatele. Precizarea vine in urma raportului „IKEA – Pe Dinafara Desteapta, Iar Pe Dinauntru…

- Reprezentantii companiei Ingka Investments sustin ca practicile acesteia de gestionare a padurilor sunt stabilite in conformitate cu cele mai inalte standarde de mediu, inclusiv cele ale Directivei UE privind habitatele. Precizarea vine in urma raportului „IKEA – Pe Dinafara Desteapta, Iar Pe Dinauntru…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, marți, date privind soluționarea dosarelor de catre instanțele de judecata. Potrivit CSM, termenul mediu de redactare a hotararilor judecatorești este ”aproape egal cu termenul prevazut de lege”. “In anul 2023, la nivelul curtilor de apel au fost solutionate…

- Problemele de la Golden Gate-ul de Romania, podul de la Braila, se țin lanț. Acum asfaltul de batai de cap constructorului. O secțiune de asfalt de pe una dintre rampele podului peste Dunare de la Braila s-a surpat, iar constructorul a incercat sa aplice mai multe straturi de asfalt pentru a restabili…

- Cafea in mijlocul unui munte de sare! Romanii, dar și mulți straini, vin sa serveasca o cafea mai puțin obișnuita. Chiar daca licoarea poate are același gust ca peste tot, peisajul in care este servita face insa diferența, deoarece ”cafeneaua” se afla la zeci de metri sub pamant. O experiența relaxanta…

- Miercuri, ar fi trebuit sa aiba loc licitația pentru vanzarea combinatului de ingrașaminte chimice Donau Chem Turnu Magurele. Licitația ar fi trebuit sa inceapa de la prețul de 89 milioane lei, adica 18 milioane euro. Din pacate, nu a existat niciun amator care sa cumpere combinatul. Complexul industrial…

- Banca Mondiala propune un impozit de 20% pe salarii pentru o anumita categorie de romani. Recomandarile experților vin in contextul regandirii impozitarii in Romania. Scenariile luate in calcul de Banca Mondiala sunt urmatoarele: impozit de 10% pentru salariile de 4.000 lei brut, impozit de 20% pentru…

- Ștefan Diaconu, fost matematician la Transelectrica, vine un exemplu care arata ca grecii de la PPC manipuleaza factura de curent. Ștefan Diaconu demonstreaza ca grecii de la PPC, prin PPC Energie Muntenia, ciupesc la regularizare cațiva lei, dar daca adunam fiecare ciupeala din aceasta pentru fiecare…