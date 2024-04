Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu a declarat joi ca atat Constitutia, cat si Statutul partidului, ii permit sa candideze la alegerile locale din 9 iunie, insa este o decizie personala, pe care trebuie sa o ia. Despre dosarul penal in care este acuzat de luare…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a precizat joi seara ca decizia referitoare la candidatul sustinut de liberali pentru sefia Consiliului Judetean Prahova va fi luata in functie de legi si de principii. Intrebat, intr-o emisiune la Romania TV, daca Iulian Dumitrescu va mai candida la alegerile locale…

- Parlamentul European a adoptat miercuri cu o larga majoritate - 523 de voturi pentru, 46 impotriva si 49 de abtineri - un text de lege care reglementeaza utilizarea inteligentei artificiale, o legislatie unica in lume. Legea privind inteligenta artificiala, care este un regulament convenit in decembrie…

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a descris, in emisiunea Insider Politic, interactiunea sa cu fostul prim-vicepresedinte al PNL, anchetat in prezent de DNA: „Un combinator intra in biroul unui ministru cinstit si care vrea sa faca treaba. Stiu ca suna ca inceputul unui banc, dar cam…

- Iulian Dumitrescu nu este singurul președinte al Consiliului Județean Prahova din ultimii 30 de ani care s-a ales cu un dosar de corupție. Florin Serghei Anghel, care a fost președinte al instituției intre 2004 și 2008 și Mircea Cosma, care a avut trei mandate la conducere, au avut și ei probleme penale.Florin…

- "In astfel de situatii prevederile statutare, dar si cele din Codul etic al Partidului National Liberal spun foarte clar ce e de facut, dar este absolut necesar sa evaluam aceasta situatie in functie de pozitiile oficiale si de evolutiile viitoare din zona Justitiei, din zona Parchetului. Noi sustinem…

- Intr-o ampla acțiune desfașurata de catre Direcția Naționala Anticorupție (DNA), președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, se confrunta cu perspectiva reținerii intr-un caz de corupție. Surse judiciare au confirmat ca procurorii au efectuat 19 percheziții la domiciliul sau și al…