PPC Energie Muntenia, moștenitoarea Enel, acuzată că manipulează factura de curent Ștefan Diaconu, fost matematician la Transelectrica, vine un exemplu care arata ca grecii de la PPC manipuleaza factura de curent. Ștefan Diaconu demonstreaza ca grecii de la PPC, prin PPC Energie Muntenia, ciupesc la regularizare cațiva lei, dar daca adunam fiecare ciupeala din aceasta pentru fiecare client ar rezulta o suma consistenta. ”Asa cum se vede din exemplul de mai jos consumatorul a transmis in perioada de facturare 01.01.2024 – 31.01.2024 indecsii rezultand un consum de 93 kWh < 100 kWh, deci la care trebuia aplicat tariful de 0,68 lei/kWh. In data de 05.01.2024 cu ocazia regularizarii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

