Bulgaria va avea un reprezentant permanent pentru turism in Romania

Radko Vlaikov, Ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Bulgaria in Romania, a anunțat o extindere a prezenței sectorului turistic bulgar in tara noastra și a indemnat la cooperare intre Bulgaria, Romania și Grecia pentru atragerea turiștilor din toata lumea. Acesta a evidențiat importanta vizitelor turiștilor romani pentru Bulgaria și o creștere generala de peste 5% in turismul bulgar, in primele doua luni ale sezonului rece. „In cateva luni vom avea o prezența și mai larga in Romania din punctul de vedere al prezentarii oportunitaților pentru turism in Bulgaria. Este vorba despre…