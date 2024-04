Stiri pe aceeasi tema

- Buzaul a fost gazda unui eveniment de proporții deosebite in politica locala, unde mii de liberali buzoieni s-au unit pentru a sarbatori lansarea candidaților PNL pentru alegerile locale. Evenimentul de marca a fost marcat de prezența unor figuri de frunte ale partidului, printre care se numara Președintele…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat marti, la Buzau, ca acolo unde sunt liberali la conducerea judetelor curge lapte si miere iar acolo unde sunt socialisti, situatia e diferita, cu cateva exceptii. El le-a transmis liberalilor buzoieni sa vorbeasca in fiecare casa, in fiecare loc, in…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, ii raspunde lui Rareș Bogdan, vicepreședintele partidului, care a vorbit, sambata, de „obligația”, inclusa in statutul partidului, de a candida la prezidențiale. ”Daca partidul va solicita, voi proceda ca atare”, vine raspunsul lui Ciuca. Ciuca confirma astfel așteptarile…

- Primarul Clujului, Emil Boc, este de parere ca traseismul politic ar trebui interzis prin lege. Momentan, acesta a fost permis prin derogare odata cu ordonanța pentru comasarea alegerilor. Emil Boc vrea sa interzica traseismul politic , satul, probabil, sa vada cați oameni a pierdut PNL in ultima luna.…

- UPDATE 10:40 - "Trebuie sa afle colegii de partid de la noi (deciziile luate - n.r.). Vom avea o Coalitie dupa intalnirele de la 16.00, iar de la 19.00 ii veti avea in fata pe presedintii celor 2 partide. Veti afla dupa ce afla colegii nostri. Nu e corect ca ai nostri colegi sa afle (din presa- n.r.)",…

- Site-ul digi24.ro a reprezentat principala sursa prin care mesajele PNL au fost distribuite catre public in ultimul an, fiind cel mai mare contract al liberalilor cu presa: aproape un milion de euro in 2023, potrivit mai multor surse din partid. Niciun articol nu a fost marcat ca publicitate politica,…

- Vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, susține o posibila colaborare intre liberali și social-democrați in viitor, evidențiind ca aceasta coaliție aduce cu sine stabilitate, generand astfel și alte aspecte benefice pentru țara noastra. Gheorghe Flutur a subliniat importanța colaborarii dintre cele doua…