Un județ din Romania vine cu o propunere indrazneața și anume, interzicea telefoanelor in scoli, inclusiv in pauze. Reprezentanții școlii vin și cu explicații. Potrivit acestora, telefoanele mobile folosite de elevi in scoli pot fi o sursa de trauma, mai ales ca majoritatea dintre ei le folosesc in scop de bullying. In incercarea de a pune capat acestui fenomen, o școala din Timiș a propus interzicerea telefoanelor mobile, aceastea urmand sa fie predate la intrarea in scoala, fiind recuperate la sfarsitul cursurilor. Decizia școlii nu este privita cu ochi buni de catre parinții elevilor. Aceștia…