România a înregistrat un deficit comercial de peste două miliarde jumătate de euro, la 31 martie Statisticile din luna martie 2024, arata un deficit comercial in schimburile internaționale al Romaniei de 2,548 miliarde euro. Exporturile FOB ale Romaniei totalizau 7,904 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,452 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,548 miliarde euro. Fata de luna martie 2023, exporturile din luna martie 2024 au scazut […] The post Romania a inregistrat un deficit comercial de peste doua miliarde jumatate de euro, la 31 martie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

