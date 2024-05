O banca foarte activă în România este blocată în Rusia Raiffeisen nu iși poate repatria profiturile de miliarde de euro din Rusia și se confrunta cu presiuni din partea BCE sa iși reduca drastic operațiunile. Raiffeisen International, operatorul austriac al celei mai mari banci straine din Rusia, se confrunta cu o situație extrem de dificila. Aproape 4 miliarde de euro din profitul inregistrat de filiala […] The post O banca foarte activa in Romania este blocata in Rusia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facturile de energie electrica și gaze au scazut in UE, in a doua jumatate a anului 2023, dupa creșterea masiva din 2022 declanșata de invadarea Ucrainei de catre Rusia, arata datele Eurostat publicate joi. Romania se afla printre țarile cu cele mai mici prețuri la electricitate și gazele furnizate…

- Presa din Grecia vorbește despre afacerea in care vrea sa investeasca Romania! Țara noastra se pare ca ar vrea sa se implice prin Transgaz in platforma plutitoare de gaze naturale lichefiate de la Alexandroupoli. Afacerea de miliarde de euro in care vrea sa investeasca Romania in Grecia Așadar, se pare…

- Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat un plan ambițios pentru a moderniza linia de metrou Berceni-Pipera, una dintre cele mai frecventate rute din capitala Romaniei. Proiectul, cu un buget estimat la aproape un miliard de euro, se va baza in mare masura pe finanțare europeana. Acest demers vine in contextul…

- Rusia nu admite ca ar avea de restituit Tezaurul Romaniei, așa cum a confirmat inclusiv Parlamentul European, ci pretinde ca Romania ar avea de platit Rusiei circa patru miliarde de dolari, drept “reparații” pentru faptul ca Romania a luptat impotriva URSS in cel de-al doilea Razboi Mondial. Ministerul…

- Ambasada Rusiei la București a declarat ca militarii ruși au ucis 349 de „mercenari” romani pe campul de lupta din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe a venit cu raspuns acum. Ministerul Afacerilor Externe reacționeaza, dupa ce Ambasada Rusiei la București a susținut ca 349 de mercenari romani au…

- Ucraina se reorienteaza catre ruta dunareana pentru a-si exporta bunurile, ocolind blocajul de la granița cu Polonia, titreaza Bloomberg. Kievul vizeaza revenirea exporturilor la nivelul de dinainte de razboi. Oleksandr Kubrakov, ministrul ucrainean al infrastructurii, a subliniat angajamentul țarii…

- VTB, a doua mare banca din Rusia, a raportat marti un profit net record de 432,2 miliarde ruble (4,68 miliarde dolari) pentru 2023, o revenire semnificativa dupa pierderile de 667,5 miliarde de ruble inregistrate in 2022 ca urmare a sanctiunilor occidentale, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Directorul…