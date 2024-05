Evenimente de suflet s-au desfașurat in comuna suceveana Cornu Luncii la finele saptamanii trecute unde a avut loc o noua intalnire in cadrul proiectului transfrontalier „Porți deschise catre Prut”, proiect derulat in baza unui parteneriat incheiat intre Liceul Teoretic ”I.L.Caragiale” din Orhei-Republica Moldova, Școala Gimnaziala ”Alexandru Ciucurencu” și Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” ambele din Tulcea, […] The post „Frumuseți nepieritoare din comuna Cornu Luncii”, monografie lansata in cadrul proiectului transfrontalier „Porți deschise catre Prut” (foto) first appeared on Suceava News…