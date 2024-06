Inainte de a deveni una dintre cele mai apreciate tinere actrițe din Romania, Oana Moșneagu a avut un parcurs profesional neașteptat și plin de provocari. Oana Moșneagu: De la hostera la succes in actorie. La 33 de ani actrița cunoscuta pentru rolurile din „Umbre” , „Vlad”, „Adela” și „Fructul oprit”, a adunat o experiența vasta in diverse domenii. Primii bani și i-a caștigat promovand produse din tutun, lucrand timp de doi ani ca hostess la diverse evenimente. Aceasta experiența i-a deschis calea catre o cariera in organizarea de evenimente, fiind angajata intr-o multinaționala pentru promovarea…