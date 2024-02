Intr-o lume in care siguranța copiilor este o prioritate de necontestat, obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru gradinițe și școli devine esențiala. Design and Build Corporation SA , o companie cu o experiența vasta in proiectarea și construcția de cladiri, aduce in atenție importanța cruciala a acestui aspect vital pentru comunitate. Conform reglementarilor actuale, o gradinița sau creșa trebuie sa obțina autorizație de securitate la incendiu in cazul in care suprafața desfașurata depașește 175 mp, in timp ce pentru o școala aceasta cerința este impusa de o suprafața desfașurata…