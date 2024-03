Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica Jr. este foarte mandru de copiii sai, subliniind ca sunt frumoți precum mamele lor, și de educația lor in care s-a implicat. Vedeta are un baiat ce-i seamna la indigo, pe Radu (din timpul relației cu Camelia Constantinescu), o frumoasa domnișoara pe numele sau Violeta (a carei mama este…

- Intr-o lume in care siguranța copiilor este o prioritate de necontestat, obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru gradinițe și școli devine esențiala. Design and Build Corporation SA , o companie cu o experiența vasta in proiectarea și construcția de cladiri, aduce in atenție importanța…

- In Bihor va fi construita a treia autogara moderna din județ. Luni a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor la Autogara din orasul Sacueni , o investitie de 1,45 milioane de lei, din care contributia Consiliului Județean este de 1 milion de lei si restul a Primariei locale. Potrivit unui comunicat…

- ”In anul 2023, exporturile FOB au insumat 93,098 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 122,045 miliarde euro. In anul 2023, exporturile au crescut cu 1,3%, iar importurile au scazut cu 3,2%, comparativ cu anul 2022. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2023 a fost de 28,947 miliarde…

- Parva este singura localitate din județul nostru care va avea o microhidrocentrala proprie, ce se va folosi de raul Rebra pentru a asigura curentul și caldura in instituțiile publice, dar și iluminatul stradal in centrul comunei. Lucrarile au inceput recent și vor dura aproximativ un an, spune primarul…

- Un baiețel, in varsta de un an și jumatate, din județul Bihor, a murit la aproximativ o saptamana dupa ce s-a inecat cu o bucata de mar la o creșa privata. Copilul s-a inecat joia trecuta cu o bucata de mar in timp ce era la creșa. El nu a reușit sa mestece suficient, a inghițit bucata de mar și s-a…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Primaria Galati, este vorba despre tramvaie similare celor 8 aflate deja in circulatie la Galati, model ”Autentic”. ”Continuam actiunile pentru un transport modern si prietenos cu mediul. Acum vorbim de alte 10 tramvaie noi, cu toate dotarile moderne,…

- Grupul portughez EDP Renovaveis, unul dintre cei mai mari producatori de energie regenerabila la nivel mondial, planifica sa investeasca peste 10 milioane de euro in construcția unei centrale electrice fotovoltaice in județul Constanța. Proiectul, denumit „Cernavoda Solar,” a fost depus la Agenția pentru…