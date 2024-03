Bani în plus pentru părinți, din aprilie. Condiții de acordare și acte necesare Bani in plus pentru parinți Incepand cu luna aprilie, conform unui Ordin publicat in Monitorul Oficial, anumiți parinți vor primi sume suplimentare pentru copiii lor. Valoarea tichetelor de creșa va crește cu 20 de lei, conform Ordinului ministrului Finanțelor nr. 497 din 19 martie 2024 și al ministrului Muncii nr. 660 din 26 februarie 2024. Astfel, valoarea totala a tichetelor de creșa va ajunge la 640 de lei. Potrivit acestui ordin, pentru semestrul I al anului 2024, incepand cu luna aprilie 2024, valoarea lunara a tichetelor de creșa este de 640 lei. Aceasta valoare se aplica și pentru primele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

