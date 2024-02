PARVA își ridică microhidrocentrală și va produce energie pentru școlile și instituțiile din comună Parva este singura localitate din județul nostru care va avea o microhidrocentrala proprie, ce se va folosi de raul Rebra pentru a asigura curentul și caldura in instituțiile publice, dar și iluminatul stradal in centrul comunei. Lucrarile au inceput recent și vor dura aproximativ un an, spune primarul comunei Parva, Ioan Strugari. Potrivit primarului Ioan Strugari, zilele trecute au inceput lucrarile la microhidrocentrala care se va folosi de raul Rebra pentru a asigura curentul și caldura in instituțiile publice din Parva. „Am dat drumul la lucrari in luna ianuarie și estimam ca vor fi finalizate… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

