Cursuri de reeducare şi daune cât trei apartamente. Sentinţa dată în cazul copiilor care au incendiat un depozit din mallul din Cluj Daune de sute de mii de euro trebuie sa plateasca parinții minorilor care au incendiat un mall din Cluj. Adolescenții ar fi aruncat cu petarde in curtea depozitului. Cei doi minori de 16 și 17 ani au fost condamnați la o masura educativa. Mai exact, timp de șase luni, vor urma un curs de pregatire care are legatura cu infracțiunea de distrugere, fapta pentru care au fost cercetați. De asemenea, nu au voie sa vorbeasca intre ei aceeași perioada de timp, lucru pe care nu l-au putut face nici pana acum, pentru ca din decembrie și pana pe 1 martie cand s-a dat sentința, au fost in arest la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

