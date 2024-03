Stiri pe aceeasi tema

- 3,4 milioane de euro este suma ceruta in instanța drept daune de un om de afaceri din Sibiu, dupa ce o investigație Context.ro a aratat ca statul roman a investit 2 milioane de euro, bani europeni, intr-un teren de golf care nu a fost realizat niciodata, susține Context.ro. In urma publicarii investigației,…

- S-a transmis o solicitare catre Ministerul Finanțelor in care a cerut confirmarea sau infirmarea informației potrivit careia Ministerul a platit catre diverse persoane despagubiri .... The post PLATA DESPAGUBIRILOR Statul roman a platit 18 milioane de euro pentru erori și abuzuri judiciare first appeared…

- Un proiect ambițios al autoritaților, așteptat de romani de ani de zile, va insemna distrugerea catorva zeci de gospodarii. Ioan Mohanu ramane fara casa și teren dupa ce Statul i le-a luat ca sa faca autostrada. Barbatul iși striga disperarea. Proiectul autostrazii Pitești – Sibiu inghite zeci de gospodarii…

- Orașe din Alba și din alte județe vor putea atrage aproape 20 de milioane de euro de la UE. Bani pentru dezvoltare urbana Bani de la UE pentru dezvoltare. Fonduri in valoare de aproape 20 de milioane de euro de la Uniunea Europeana vor putea fi atrase de mai multe județe. De banii de la UE vor putea…

- Alina Gorghiu, ministru al Justiției și senator PNL, a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa ca, in 2023, statul roman a cheltuit ca sa aduca inapoi fugari, o suma de peste 10 milioane de lei, subliniind ca potrivit noului proiect de lege, pus in dezbatere publica

- Tanara moștenitoare a unei averi colosale inființeaza un comitet care are rolul sa decida cum iși va dona femeia banii. Ea vrea sa renunțe la suma de 25 de milioane de euro. Comitetul care va decide unde vor fi distribuiți banii va fi format din 50 de oameni.

- Mediul de afaceri se odihnește, pe buna dreptate, se afla la capatul unui an greu in care, din nou, timp de 12 luni, s-a muncit și, in ciuda tuturor vaicaierilor, s-au facut afaceri cu venituri excepționale, creșteri de doua cifre. Din pacate, insa, degeaba, pentru ca profitul a lasat de dorit in…

- Unul dintre cei trei suspecti in cazul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner, Laurențiu Ghița, a fost adus in tara, sambata dimineața, din Scoția. Doi dintre barbatii care l-ar fi batut si omorat pe omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost prinsi in Marea Britanie, unul in Scotia – Laurentiu…