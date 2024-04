Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea desfașurata de polițiștii din Nadlac in colaborare cu polițiștii de frontiera și cei locali a avut loc in urma observarii unui autoturism care și-a schimbat brusc direcția de deplasare la vederea echipajului.In urma unei scurte urmariri, mașina a fost gasita intr-o parcare din apropiere,…

- Comunicat IPJ. Polițiștii orașului Nadlac au desfașurat o acțiune pe raza localitații, impreuna cu polițiștii de frontiera și polițiștii locali. La vederea unui echipaj, un... The post Polițiștii din Nadlac au prins un minor la volanul unui autoturism furat appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii de frontiera din Husi au reținut un autoturism marca Tesla, identificat in trafic, care figura in bazele de date ca fiind furat din Germania in aceeasi zi. Politisti de frontiera din Husi au desfasurat marți o actiune pe linia traficului international cu autoturisme furate. In cadrul actiunii…

- Tanar din Șibot, prins fara permis la volanul unei mașini care era data in urmarire de autoritațile din Germania Un tanar de 21 de ani din localitatea Șibot s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina fara permis. Autoturismul era dat in urmarire de autoritațile din Germania. Potrivit IPJ Alba,…

- In noaptea de luni spre marți, la ora 01:20, polițiști de la Poliția Orașului Oravița au observat in trafic, pe strada Zona Garii din oraș, un autoturism inmatriculat in județul Timiș, condus de o persoana care, in momentul in care a observat autospeciala de poliție, a incercat sa se indeparteze, virand…

- Un sofer urmarit de politisti, duminica, in localitatea Cobadin, a intrat intr-un copac, dupa care a fugit pe jos pentru a scapa de agenți. El a fost prins și incatușat dupa ce a parcurs cateva sute de metri, anunța Agerpres.Incidentul a avut loc pe 17 martie, in jurul orei 04.00, cand agenți ai Politiei…

- Tanar din Alba cu permisul suspendat, prins de polițiștii din Mediaș la volanul unei mașini. S-a ales cu dosar penal Un tanar de 21 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins de polițiștii din Mediaș in timp ce conducea o mașina avand permisul suspendat. Potrivit IPJ Sibiu,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau au depistat o femeie in varsta de 29 de ani, din Prahova, acuzata ca a furat un autovehicul. In ziua de 14 ianuarie, un lautar a lasat un autovehicul pornit și neasigurat in fața restaurantului in care canta. Tanara a profitat…