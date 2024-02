Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a concluzionat ca planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost in masura sa restabileasca viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat. Romania trebuie sa recupereze acum de la Blue Air un ajutor…

- O noua companie iși face intrarea in piața din Romania, iar asta presupune crearea a 370 de noi locuri de munca pana in 2026. Activitatea noilor veniți va incepe in forța in al IV-lea trimestru din 2024. Un grup de origine franceza, unul dintre liderii industriei HVAC (incalzire – ventilație – aer condiționat),…