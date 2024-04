Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a caștigat la limita duelul contra celor de la Cadiz, 1-0, din etapa a 31-a din La Liga. E in continuare la 8 puncte de liderul Real Madrid. Cu gandul la meciul cu PSG (marți, 22:00), din returul sferturilor UEFA Champions League, Xavi, suspendat pentru acest meci, a trimis mai multe rezerve…

- Mallorca și Real Madrid se intalnesc de la 19:30, in runda cu numarul #31 din La Liga. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 3. Real Madrid pleaca, in mod cert, favorita in acest meci. Real Madrid domina autoritar competiția interna.…

- Echipa FC Barcelona a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Las Palmas, sambata seara, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Catalanii s-au impus prin golul marcat in repriza secunda de brazilianul Raphinha, care a fructificat un assist perfect…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica seara, in deplasare, scor 3-0, formatia Atletico Madrid, in etapa a 29-a din La Liga, informeaza news.ro. Cu Xavi eliminat de arbitrul Jose Maria Sanchez Martinez, catalanii s-au impus cu scor de forfait la Madrid, in fata formatiei lui Diego Simeone.…

- Athletic Bilbao și Barcelona se infrunta, de la 22:00, in reeditarea sfertului de finala din Cupa Spaniei, intr-o partida care conteaza pentru etapa #27 din La Liga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Orange Sport 4, Prima Sport 3 și Digi Sport 2. Bilbao și Barcelona iși dau intalnire…

- FC Barcelona a invins cu 4-0 pe Getafe, sambata seara, in etapa a 26-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul Gironei de luni cu Rayo Vallecano, conform Agerpres. Raphinha (20), Joao Felix (53), Frenkie de Jong (61) si Fermin Lopez (90+1) au…

- Barcelona a obținut duminica o victorie cu 4-2, cu doua goluri marcate pe final, de Joao Felix și Ferran Torres, care a reușit astfel un hat-trick, in partida din etapa a 21-a din La Liga. Victoria vine ca o gura de oxigen pentru managerul Xavi Hernandez,

- Cadiz l-a concediat pe antrenorul Sergio Gonzalez dupa o serie de 17 meciuri fara victorie in La Liga, in care clubul andaluz de fotbal ocupa locul 18, informeaza AFP. "Clubul cauta un inlocuitor si ii ureaza mult noroc lui Sergio Gonzalez in continuarea carierei sale", se arata intr-un comunicat…