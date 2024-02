Ministerul Familiei anunta incheierea taberelor de iarna studentesti desfasurate in doua serii, in perioada 10 – 23 februarie 2024, la care au participat peste 900 de studenti. Taberele studentesti de iarna, structurate pe doua serii – seria I: 10 – 15.02.2024, seria II: 18 – 23.02.2024, au fost organizate de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse – Directia Generala Tineret prin Casele de Cultura ale Studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc „TEI”. In ambele serii de tabere au participat peste 900 de studenti, arata comunicatul de presa al Ministerului Familiei. „Dupa…