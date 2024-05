Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Suceava a depus recent la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est de la Piatra Neamț proiectul ”Sistem de management și modelare urbana destinat fluidizarii traficului și imbunatațirii calitații vieții”, a anunțat primarul Ion Lungu. El a subliniat ca este vorba de acel proiect care in…

- Vlad Gutau, fiul lui Mircia Gutau, candidatul PSD la primaria Ramicu Valcea, iși continua seria investițiilor imobiliare cu un hotel de cinci stele in localitatea Calimanești, scrie Newsweek Romania. Sursa citata a scris recent ca Gutau junior are in derulare o serie de investiții imobiliare de milioane…

- Reabilitarea și eficientizarea energetica a sediului primariei și consiliului local din Baia de Arieș: Proiectul de peste 1,1 milioane de lei, lansat pe SEAP Reabilitarea și eficientizarea energetica a sediului primariei și consiliului local din Baia de Arieș: Proiectul de peste 1,1 milioane de lei,…

- In ședința din luna martie 2024, consilierii județeni vor avea de aprobat Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenți și a Devizului General la obiectivul de investiții „Parcare supraetajata a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia”. Proiectul de act administrativ inițiat…

- Consilierii au aprobat, joi, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Vaslui, depunerea unui proiect privind amenajarea unui parc fotovoltaic in valoare de aproximativ 18 milioane de lei. Proiectul va fi depus in cadrul apelului pentru solicitanti din sectorul public ‘Sprijinirea…

- Consilierii au aprobat, joi, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Vaslui, depunerea unui proiect privind amenajarea unui parc fotovoltaic in valoare de aproximativ 18 milioane de lei. Proiectul va fi depus in cadrul apelului pentru solicitanti din sectorul public "Sprijinirea…

- 11 unitați de cult din municipiul Suceava primesc un ajutor financiar de 1,390 de milioane de lei de la Primarie pentru realizarea unor investiții. Proiectul de hotarare inițiat de primarul Ion Lungu va fi aprobat in ședința Consiliului Local de joi, 29 februarie. Iata unitațile de cult și sumele ce…

- Primaria Cluj-Napoca platește peste 100.000 de euro pentru alte doua studii care sa materializeze aquaparkul anunțat in Cluj-Napoca, la ștrandul SUN din cartierul Grigorescu. Proiectul aquapark-ului se afla zilele acestea in consultare publica. Primaria Cluj-Napoca a dat publicitații și primele randari…