Stiri pe aceeasi tema

- Deputații se intrunesc in ședința plenara, la aceasta ora. Pe ordinea de zi figureaza mai multe subiecte, printre care și Proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondența, care a provocat mai multe discuții contradictorii in spațiul public, dar și cateva proiecte privind ratificarea unor…

- Deputații se intrunesc in ședința, la aceasta ora. Pe ordinea de zi figureaza 11 subiecte, printre care și cel cu privire la audierea Raportului de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2023. Totodata, parlamentarii vor audia și „Raportul anual de progres privind realizarea acțiunilor…

- Deputații se intrunesc in ședința astazi, 29 februarie. Pe ordinea de zi sunt 23 de subiecte, printre care și audierea Raportului anual de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2023.

- Proiectul de OUG pregatit de Ministerul Finanțelor prevede ca instituția poate reprezenta Romania in dosarul deschis in Belgia de catre furnizorul de vaccinuri anticovid Pfizer, potrivit Realitatea Plus. In schimb, avand in vedere complexitatea dosarului, pana la 10 angajați ai MF vor beneficia de majorarea…