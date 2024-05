Stiri pe aceeasi tema

- Numarul accidentelor grave produse in perioada 1-3 mai a fost cu circa 52% mai mic decat in perioada similara a anului trecut, arata datele prezentate, sambata, de reprezentantii Ministeruluin Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, au scazut numarul infractiunilor comise cu violenta, cu 13% fata de…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in martie 2024 cu -25.26% fața de martie 2023, atingand un volum de 9.156 unitați. Pe primele trei luni din 2024, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 33.228 unitați, in scadere cu -10.11% fata de perioada similara din 2023,…

- ”Anul a debutat intr-o nota de optimism prudent, pe fondul unei revigorari punctuale, dupa o perioada de stagnare. Pietele IPO de pe continentul american si din regiunea EMEIA au inregistrat un start promitator in 2024, majorand valoarea tranzactiilor la nivel global. Pe de alta parte, regiunea Asia-Pacific…

- Numarul faptelor penale de violenta domestica inregistrate la nivel national in primele doua luni ale acestui an a crescut cu 6,3% fata de perioada similara a anului 2023, ceea ce indica si faptul ca victimele au din ce in ce mai mare incredere sa sesizez

- Suntem tot mai RAI și AGRESIVI. Faptele de violența domestica, creștere cu 6,3% fața de perioada similara din 2023 Suntem tot mai rai și agresivi intre noi, cu soțiile, copiii și rudele, iar conform unui comunicat de presa emis duminica de catre Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR), numarul…

- De la inceputul anului pana in prezent, pe autostrada din vestul țarii, A1 Deva-Nadlac, au avut loc 4 accidente de circulație, mai puțin cu 2 accidente fața de aceeași perioada a anului trecut, in care a decedat o persoana, mai puțin cu doua persoane decedate decat anul trecut și 3 persoane ranite,…

- Cheltuielile bugetare au fost semnificativ mai mari in luna ianuarie, fața de perioada similara a anului trecut, cu peste 26% – arata datele prezentate astazi de Ministerul Finanțelor. Cheltuielile de personal au crescut cu aproape 21 de procente, cele cu bunuri și servicii cu peste 20%, iar in bugetele…

- Conform celor mai recente date pentru perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de inregistrari turistice in Bulgaria este de 937.527. Aceasta cifra a crescut cu putin peste 5% fata de perioada de la 1 decembrie 2022 pana la 31 ianuarie 2023. Cei mai numerosi sunt turistii din Bulgaria…