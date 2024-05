Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a declarat ca se va opune unor masuri precum cele prevazute in proiectul de lege care dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu, in limita a trei grame. „De la consumul de canabis care azi de e de trei grame, maine poti sa spui – pai de ce trei si nu 15? De ce 15 si nu…

- DIICOT a identificat la Sunwaves, festivalul desfasurat in Mamaia, persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si trafic de droguri de mare risc. In lupta impotriva traficului de droguri de mare risc, autoritațile romane au dat un nou semnal de intoleranța fața de infractori.…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, președinte PNL Argeș, il susține pe prefectul Radu Perianu la funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș. „Echipa liberala alaturi de el este puternica”, afirma Alina Gorghiu intr-o postare pe Facebook. „Argeșul are o administrație județeana obosita, la fel…

- Paul de Romania a fost localizat intr-un resort din Malta și reținut de autoritațile malteze, in urma unei operațiuni coordonate cu Poliția Romana. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat astazi ca instanța din Malta a decis arestarea preventiva a lui Paul de Romania pana pe data de 9 mai. Aceasta…

- Senatul a votat in unanimitate proiectul „fugarul platește”. Acesta prevede ca fugarii sa fie obligați sa-și suporte cheltuielile de aducere in țara avansate de catre stat. Anunțul a fost facut de Ministrul Justiției, Alina Gorghiu. „Pas important in Parlament pentru proiectul. Senatul a adoptat proiectul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat joi, despre proiectul de lege privind plata de catre fugari a costurilor cu aducerea lor inapoi in tara ca in 2023, statul roman a scos din buzunar 10.025.000 lei pentru 803 persoane aduse in tara, o suma relevanta care ar putea fi redirijata catre sistemul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a participat miercuri la bilantul Ministerului Public, unde a vorbit despre speranțele pe care le are de la justiția din Romania pentru anul 2024. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat miercuri, la bilantul Ministerului Public, ca este convinsa ca anul 2024…

- Oamenii legii au intrat pe fir in cazul ofițerului de marina, care alaturi de un alt barbat se ocupa cu vanzarea de droguri. In decursul a patru luni, ofițerul a reușit sa vanda aproape 100 de grame de canabis, și cateva grame de cocaina, in timp ce coechipierul sau, Radu M., avea acasa o adevarata…