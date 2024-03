Rusia: Teroriștii au fost reținuți! Aleksandr Bortnikov, șeful FSB, a raportat lui Vladimir Putin despre reținerea a 11 persoane, inclusiv toți cei 4 teroriști implicați direct in atacul terorist de la Crocus, a informat Kremlinul. Peste 80 de vieți, inclusiv copii, au fost pierdute și mai mult de 145 de persoane au fost ranite intr-un atac violent la sala de concerte Crocus, situata la vest de Moscova. Fotografiile și inregistrarile video de la fața locului surprind agresorii imbracați in uniforme de camuflaj tragand in mulțimea adunata pentru concert. Maria Zaharova , reprezentanta Ministerului rus de Externe, a catalogat incidentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

