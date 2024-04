Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Un minisejur de Paște costa 500-600 de euro per cuplu/ Unde vor sa mearga romanii in vacanța? Consultant: Litoralul inregistreaza o creștere considerabila a turiștilor fața de anul trecut at Info real.

- Mama Geta, a celebrului artist Culița Sterp, este o adevarata femeie de afaceri, in Hațeg. Simpatica femeie, priceputa la socoteli, ne-a vorbit, in interviul pentru Playtech Știri, despre pregatirile pentru Sarbatorile Pascale. Ne-a spus și cu cat vinde, in 2024, kilogramul de carne de miel. Ea explica…

- Producatori de tomate din judetul Olt au inceput sa-și recolteze roșiile din solarii. Tomatele se vand la poarta producatorilor cu 25-32 de lei kilogramul și ajung in piețe la prețuri de peste 40 lei/kg. Potrivit presedintelui Sindicatului Producatorilor Agricoli (SPA) Olt, Ion Paunel, la inceputul…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a facut un anunț mult așteptat de romani, in contextul sarbatorilor pascale, promițand un preț decent pentru carnea de miel. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a abordat subiectul prețului carnii de miel in perspectiva sarbatorilor pascale din acest an, in care…

- Mai sunt cateva saptamani bune pana la Paște, insa in ferme au aparut deja mieii romanesti și, odata cu ei, si scumpirile. Cați bani vor plati romanii, in 2024, pentru un kilogram de carne de miel. Ce spun fermierii.

- Cireșele au devenit un lux pentru tot mai mulți romani. Pe tarabele din țara se regasesc deja primele cireșe, dar sunt din import, mai exact din America de Sud. Insa romanii nu se inghesuie sa le cumpere, pentru ca prețul unui kilogram este imens. Cat a ajuns sa coste un kilograme de cireșe in 2024…

- Romanii au parte de vești proaste in ceea ce privește prețul carnii de miel in acest an. Pentru ca ultimele luni ale anului trecut su adus majorari pe toate planurile, efectul acestora se vede in puterea de cumparare a romanilor. Iata cat ar putea sa coste mielul de Paste 2024. Preturile au crescut,…

- Romanii care traiesc in interiorul granitelor s-au obisnuit cu mancarea scumpa. Dar conationalii nostri care s-au stabilit in strainatate abia acum afla si ei. Iar preturile de la rafturile magazinelor i-au socat. Mancare mai scumpa in Romania decat in Irlanda de Nord O romanca stabilita in Irlanda…