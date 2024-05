Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente tensionate la duel. Dupa ce Orlando Zaharia a caștigat, echipele lui Alexandru Sautner și a lui Richard Abou Zaki au ajuns, din nou, in bucatarie, unde proba i-a pus in incurcatura. In aceasta situație a fost și Adnana Mihaela Irimia.

- Adnana Mihaela Irimia a izbucnit in lacrimi, in timpul duelului din ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 6 mai 2024. Concurenta a facut un schimb acid de replici cu Claudia Sauliuc.

- Momente de panica la Chefi la cuțite! Richard Abou Zaki a fost la un pas sa se arda, dupa ce o oala incinsa a cazut de pe aragaz. Totul s-a imtamplat in timp ce vorbea cu unul dintre concurenți. Juratul a fost la un pas de un incident nefericit!

- In episodul din aceasta seara, jurații au fost emoționați de povestea uneia dintre concurente. Este vorba despre Adnana Mihaela Irimia, o tanara in varsta de 25 de ani, care s-a destainuit in fața chefilor.

- Chef Alexandru Sautner a izbucnit in timpul unei probe. Juratul a degustat preparatele colegilor sai și a marturisit ca tema nu a fost respectata in totalitate. Reacția pe care a avut-o i-a uimit pe ceilalți jurați din competiție.

- Dupa primele ediții din primul sezon fara celebrul trio la masa degustarilor, fanii show-ului culinar au deja opinii clare cu privire la actuala formula a emisiunii. Ce i-au spus romanii lui Chef Catalin Scarlatescu, dupa inceperea noului sezon „Chefi la cutite”. Mesajul scurt transmis de bucatar. Noul…

