- Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, l-a acuzat, sambata, pe Mircea Geoana, de ipocrizie și s-a aratat deranjat de faptul ca acesta a declarat ca a ajuns numarul doi in NATO ”pe persoana fizica”, fara sustinerea statului roman. ”Cum adica? La acest nivel, credeti ca nu s-a vorbit cu presedintele…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 23 aprilie, dupa negocierile privind candidații la Primaria Capitalei, purtate timp de 14 ore, pana in noaptea de luni spre marți, in urma carora Catalin Cirstoiu a fost retras, ca Sebastian Burduja „este foarte bine pregatit profesional, are viziune…

- Gigantul rus Gazprom va deveni sponsor al clubului de fotbal Ferencvaros Budapesta, club legat de guvernul Ungariei, relateaza cotidianul maghiar Blikk, dupa ce clubul a anunțat ca o ”mare firma internaționala” il va sponsoriza. Președintele clubului este și vicepreședinte al partidului Fidesz al lui…

- Chinese leader Xi Jinping told visiting Dutch Prime Minister Mark Rutte on Wednesday that attempts to restrict China’s access to technology will not stop the country’s advance, according to AP News. The Netherlands imposed export licensing requirements in 2023 on the sale of machinery that can make…

- In urma victoriei zdrobitoare a lui Vladimir Putin in recentele alegeri din Rusia, națiunile occidentale au criticat aspru procesul electoral ca fiind nedrept și nedemocratic. Intre timp, China și Coreea de Nord l-au felicitat pe veteranul lider rus, evidențiind diviziunile geopolitice puternice. Condamnarea…

- Apple și Tesla au reușit sa patrunda in China, dar acum cele mai mari doua companii americane de consum se confrunta cu fisuri in propriile strategii, deoarece rivalii interni caștiga teren, iar cumparaturile patriotice le inving adesea atracția. Scaderea cotei de piața și a cifrelor de vanzari raportate…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat, sambata, la Digi24, ca va sesiza „in orele urmatoare” autoritațile din Canada, acolo unde este listata compania Gabriel Resources, acuzand o „operațiune de manipulare” a burselor. „PSD-iștii au facut probabil bani. Ciolacu trebuie investigat de autoritațile…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca singurul regret pe care il are in legatura cu razboiul din Ucraina este ca nu a inceput mai devreme. Intr-un interviu acordat miercuri seara pentru postul de televiziune Russia 1, citat de Radio Liberty, Putin a declarat: „Singurul lucru pe care il putem…