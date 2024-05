Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, face o noua vizita in China. Diplomatul american s-a intalnit cu ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, care a avertizat SUA sa nu depașeasca „liniile roșii”. Inainte de a pleca, Antony Blinken se va intalni și

- Fostul comandant al Comandamentului Forțelor Intrunite din Marea Britanie a avertizat ca Ucraina s-ar putea confrunta cu o infrangere din partea Rusiei in 2024. Generalul Sir Richard Barrons a declarat pentru BBC ca exista un „risc serios” ca Ucraina sa piarda razboiul in acest an. Motivul, spune el,…

- Ministrul francez de Externe Stephane Sejourne cere luni Chinei sa transmita ”mesaje foarte clare Rusiei” cu privire la Razboiul din Ucraina si apara o mentinere a unor relatii economice puternice cu gigantul asiatic, relateaza AFP, informeaza News.ro. ”Asteptam de la China sa transmita mesaje foarte…

- Trimisul special al Chinei, Li Huei, a declarat ca razboiul din Ucraina ar putea escalada și mai mult. Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Huei, a declarat ca Rusia și Ucraina spera ca razboiul se poate incheia prin negocieri, in ciuda faptului ca parțile beligerante au viziuni…

- Un colonel in retragere din armata SUA a trimis secrete secrete clasificate ale Pentagonului despre invazia Rusiei in Ucraina prin intermediul unui site de intalniri unei persoane despre care credea ca este o femeie din Ucraina, care l-a numit ”iubitul – informator secret”, potrivit unor documente depuse…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat luni ca Ucraina face parte din Rusia și a exclus discuțiile de pace cu actuala conducere ucraineana. Medvedev a aparut imbracat intr-o ținuta de tip nord-coreean și a ținut un discurs pe fundalul unor harți care arata viziunea Rusiei de distrugere a Ucrainei.…

- Cele mai mari cinci companii petroliere listate la bursa din lume au raportat profituri de 281 de miliarde de dolari in ultimii doi ani, in contextul in care invazia Rusiei in Ucraina a dus la creșteri spectaculoase ale prețurilor la energie, potrivit unui raport al organizației Global Witness, citat…