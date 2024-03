Orașe ideale pentru deschiderea unui start-up. Locul pe care se situează Bucureștiul Un recent raport realizat de compania de formare The Knowledge Academy din Marea Britanie a desemnat Parisul drept cel mai prielnic oraș pentru start-up-uri, urmat indeaproape de Madrid și Barcelona. Raportul a evaluat diverse orașe pe o scara de la 0 la 10, ținand cont de factori precum disponibilitatea spațiilor de birouri, prețurile de inchiriere, proximitatea la universitați de top și viteza internetului (Mbps), printre altele. Cu toate acestea, raportul nu a analizat contextul regulamentar, birocrația sau fiscalitatea. Franța și Spania domina primele poziții in clasament, cu doua orașe din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parisul a fost desemnat cel mai bun oraș pentru start-up-uri, urmat indeaproape de Madrid și Barcelona, intr-un nou raport realizat de compania de formare The Knowledge Academy din Marea Britanie.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,2%, reducand castigurile prudente de dimineata. Actiunile companiilor din mass-media au incheiat sesiunea cu 0,7% mai sus, in timp de componenta sectorului minier a scazut cu 1,4%. Indicele german DAX a scazut cu 0,11%, CAC 40 al bursei franceze…

- Europenii sunt increzatori in ceea ce priveste puterea lor de a cheltui pentru calatorii in acest an, in ciuda presiunii continue a costului vietii pe intregul continent, iar 54% dintre ei cred ca vor avea mai multi bani de alocat in acest scop in 2024 decat in 2023, potrivit unui raport elaborat de…

- Europenii sunt optimiști! In ciuda presiunii continue a costului vietii pe intregul continent, 54% dintre ei cred ca vor avea mai multi bani de alocat in acest scop in 2024 decat in 2023, potrivit unui raport elaborat de un grup hotelier lider la nivel mondial, scrie economia.net . Raportul, bazat pe…

- Oamenii de stiinta au localizat excremente ale unui lup cenusiu nascut in Germania, care a traversat trei tari pentru a ajunge in nord-estul Spaniei, efectuand astfel cea mai lunga calatorie documentata vreodata a unui exemplar din aceasta specie, a precizat luni Universitatea Autonoma din Barcelona…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunțat ca guvernul sau va cheltui aproape 900 de milioane de euro (968 de milioane de dolari) pe zece proiecte de hidrogen in cateva saptamani, promițand sa faca din națiune “un punct de referința global in decarbonizarea hidrogenului regenerabil”, scrie hydrogeninsight.com.…

- Romania conduce detașat, de la finalul anului trecut, in topul numarului de imbolnaviri cu rujeola in Europa. Potrivit European Centre for Disease Prevention and Control, dintr-un total de 2.253 de cazuri inregistrate in noiembrie 2023, Romania totaliza 1.689. Topul european era completat de Franța…

- Temperaturi de vara in plina iarna in vestul Europei. Spania, Franta si Portugalia traverseaza un val de caldura care ii face pe oameni sa verifice data din calendar si, in unele cazuri, sa se indrepte spre plaje. Au fost 30,7 grade astazi in regiunea Valencia, care poate fi un nou maxim european pentru…