- Simona Halep a luat prima decizie dupa ce a fost eliminata de la turneul WTA 1.000 de la Miami de Paula Badosa. Sportiva din Romania are un nou antrenor. Halep va colabora pentru prima data cu Carlos Martinez Comet (49 de ani), un antrenor de tenis spaniol, nascut la Barcelona. Acesta le-a mai pregatit…

- Primarul general Nicușor Dan il acuza pe Sebastian Burduja, liderul organizației PNL București, ca nu voteaza proiectul de buget al Capitalei din cauza alegerilor de anul acesta. „Consider ca acest blocaj e afectat de perioada pre-electorala, același buget l-am propus in 2023 și s-a votat și in 2022.…

- Cand vine vorba de chirii, ca urmare a scumpirilor in lanț, in mai toata Europa s-au marit. Cu toate astea, inca mai putem vorbi despre orașele din Europa cu cele mai mici chirii. Citește mai deaprte și afla unde se afla Bucureștiul in acest top. Orașele din Europa cu cele mai mici chirii Piața imobiliara…

- Un avocat din Oradea, Mircea Ursuța, și familia sa au obținut o victorie importanta in instanța impotriva companiei de transport aerian Wizz Air, dupa o experiența dezamagitoare intr-o calatorie spre Spania in 2020. Instanța de la Judecatoria Alba Iulia a decis sa acorde familiei Ursuța despagubiri…

- Wizz Air a desemnat Bucureștiul drept cel mai romantic oraș din Europa, fiind perfect pentru o escapada ieftina de Valentine's Day. Compania aeriana are zboruri spre aceasta destinație din Marea Britanie.

- Un vlogger a intocmit Top 10 al orașelor din Europa de Est care merita vizitate in acest an. Brașovul este pe primul loc, iar vloggerul explica și motivele pentru care ocupa aceasta ravnita poziție Destinațiile din Europa de Est sunt la tot mai mare cautare, atat pentru locuitorii din Vestul continentului,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat vineri la Baia Mare ca "nu este cazul sa ne pregatim de razboi", precizare facuta in contextul unor declaratii lansate in Marea Britanie despre posibilitatea producerii unui razboi in Europa generat de Rusia."Nu este cazul sa ne pregatim de razboi", a spus…

- Plecarea Companiei Dan Air de la Brașov pare sa nu aiba cu cu nimic de a face cu programul de 12 ore al Aeroportului de la Ghimbav. Mai degraba, este o chestiune de management. Nici Bacaul nu e pe „placul” celor de la Dan Air. Conform boardinpass.ro , compania renunța la doua din cursele de la și spre…