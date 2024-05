Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 130 de obiective turistice din Romania concureaza la 13 categorii in cadrul competitiei „Destinatia Anului 2024“. In etapa finala a intrecerii se afla si cateva situate in judetul Neamt.

- Sancraiu, ,,perla" turistica a Clujului, a ajuns in finala celei mai importante competiții de turism din Romania.Localitatea, asemanata cu o zona din Olanda, de mulți dintre cei peste 10.000 de turiști pe care ii primește in fiecare an, a ajuns in etapa de votare in competiția Destinația Anului 2024,…

- Trei destinatii turistice care au fost inscrise de Consiliul Judetean (CJ) Vrancea la editia din acest an a competitiei ‘Destinatia Anului’ s-au calificat in finala, fiind apreciate de catre un juriu format din peste 100 de experti, a anuntat, miercuri, institutia. ‘La inceputul anului 2024, urmare…

- Bistrița va avea un nou stadion de fotbal, intre baza sportiva Gloria și Teraplast Arena. „Anul trecut am actualizat studiul de fezabilitate pentru noul stadion de langa Teraplast Arena. Va fi un stadion de patru stele UEFA cu circa 10.875 de locuri, cu zone de tribune VIP și loje VIP”, a anunțat Emil…

- Aproape 300 de locuri de munca sunt disponibile in județ, iar alte peste 200 sunt vacante in Uniunea europeana, prin rețeaua EURES, potrivit datelor transmise de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud. AJOFM a anunțat ca, ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea…

- Reprezentanti ai comunitatii de afaceri private, organizata in asociatia patronala Constanta Port Business Association, au participat pe data de 12 martie la intalnirea de lucru cu misiunea economica a Austriei in portul Constanta, eveniment gazduit de catre CN "Administratia Porturilor Maritime" SA…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, deschide cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara, in cadrul parcului logistic din Giarmata, județul Timiș. Aici vor fi numarate, sortate și trimise spre reciclare…

