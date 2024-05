In Noaptea de Inviere, programul de circulație a mijloacelor de transport STPT va fi prelungit pentru a oferi posibilitatea timisorenilor sa se intoarca acasa in siguranța dupa slujba religioasa. Astfel, cate un tren special va circula pana la ora 03:30, cu pauza la capetele de linie, pe perioada slujbei religioase (00:00 – 1:30), pe urmatoarele […] The post Tramvaiele vor circula si in Noaptea de Inviere appeared first on Gazeta din Vest .