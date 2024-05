Ratanul sintetic, cunoscut și sub denumirea de poliratan, este un material compozit folosit din ce in ce mai frecvent pentru fabricarea mobilierului de exterior, dar și de interior. Acesta este proiectat sa imite aspectul natural al ratanului tradițional, dar ofera avantaje superioare in ceea ce privește durabilitatea și intreținerea. Materialul este realizat din fibre de plastic de inalta densitate, care sunt rezistente la intemperii, UV și umiditate. Acest lucru il face ideal pentru utilizarea in gradini, pe terase sau in alte spații exterioare, dar și in zone umede precum strandurile sau spațiile…