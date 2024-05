Bărbat din județul Cluj, prins în Alba, la volan cu permisul suspendat. Ce măsuri au luat polițiștii Barbat din județul Cluj, prins in Alba, la volan cu permisul suspendat. Ce masuri au luat polițiștii Un barbat din județul Cluj a fost prins in Alba, la volan cu permisul suspendat. Acesta a fost oprit in trafic, la Abrud. Potrivit IPJ Alba, barbatul a fost oprit vineri, 3 mai, in jurul orei 14.50, de polițiștii rutieri din Abrud și polițiștii Postului de Poliție Bucium, pe strada Republicii din Abrud. Este vorba […] Citește Barbat din județul Cluj, prins in Alba, la volan cu permisul suspendat. Ce masuri au luat polițiștii in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 3 mai 2024, in jurul orei 14.50, polițiștii rutieri din Abrud, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Bucium pe strada Republicii din Abrud, au depistat un barbat de 56 de ani, din comuna Aluniș, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere…

- La data de 3 mai 2024, in jurul orei 14.50, polițiștii rutieri din Abrud, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Bucium pe strada Republicii din Abrud, au depistat un barbat de 56 de ani, din comuna Aluniș, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere…

- Polițiștii rutieri din localitatea Abrud, județul Alba, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Bucium pe strada Republicii din Abrud, la data de 3 mai, in jurul orei 15, au depistat un barbat de 56 de ani, din comuna Aluniș, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism avand…

- Tanar din Alba, prins la volan, beat și fara permis de conducere, pe DN 75. Ce alcoolemie avea și ce masuri au luat polițiștii Un tanar din Alba a fost prins in timp ce conducea baut și fara permis. A fost oprit de polițiști pe DN 75, la Bistra. Tanarul de 26 de ani, din comuna Vidra, a fost depistat…

- Șofer din Abrud, prins cu alcoolemie record, la volan. Unde a fost oprit și ce masuri au luat polițiștii Un șofer din Abrud a fost prins cu alcoolemie record la volan. Acesta a fost oprit de polițiști pe o strada din oraș. Tanarul s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, in 24 aprilie, in jurul orei…

- Tanar de 23 de ani, prins la volan baut și cu permisul suspendat, la Vințu de Jos. A fost reținut de polițiști Un tanar de 23 de ani a fost reținut de polițiștii dupa ce a fost prins in timp ce conducea baut și avand permisul de conducere suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 martie 2024, polițiștii…

- Barbat de 73 de ani din Alba, prins fara permis la volan. Unde a fost oprit de polițiști Un barbat de 73 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal. A fost prins fara permis, la volan, de catre polițiști. Potrivit IPJ Alba, joi, 22 februarie in jurul 13.00, polițiștii Postului de Poliție Blandiana au depistat…

- Barbat din Sebeș, prins la volanul unei autoutilitare cu remorca, fara permis corespunzator. Unde a fost oprit de polițiști Un barbat din Sebeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o autoutilitara cu remorca, fara a avea permis corespunzator categoriei respective. L-au identificat, in trafic, polițiștii…