EUROPOL: Operațiunea Pandora a distrus o rețea internațională de înșelătorie prin telefon Forțele de poliție germane, albaneze, bosniace-herțegovine, kosovare și libaneze au percheziționat, simultan, 12 centre de apel identificate ca sursa a mii de apeluri inșelatoare zilnice. 21 de persoane au fost reținute intr-o singura zi de acțiune susținuta de Europol, in cadrul a ceea ce a purtat numele de cod „Operațiunea Pandora”. Operațiunea Pandora a distrus […] The post EUROPOL: Operațiunea Pandora a distrus o rețea internaționala de inșelatorie prin telefon appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

